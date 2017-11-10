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Dev gemi bin 500 turist getirdi

Thomson Spirit isimli kruvaziyer, çoğunluğu İngiliz bin 192 yolcu ve 496 personeliyle Alanya’dan sonra Muğla’nın Marmaris ilçesine geldi.

Yaşam / 10 Kasım 2017 Cuma 12:07
Dev gemi bin 500 turist getirdi

Sabahın erken saatlerinde Marmaris Limanı'na demirleyen gemiden inen yaklaşık bin 500 kişi, ilçeyi hareketlendirdi. Büyük bölümü, ilçe merkezinde gezmeyi tercih etti, yat limanında yürüyüş, kapalı çarşıda alışveriş yaptı, bazıları daha önce satın aldıkları turlara katıldı.

Geminin akşam saatlerinde Yunanistan'ın Heraklion limanına gideceği öğrenildi. Kaynak : İHA

AlışverişHeraklion


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