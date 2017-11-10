Dev gemi bin 500 turist getirdi

Sabahın erken saatlerinde Marmaris Limanı'na demirleyen gemiden inen yaklaşık bin 500 kişi, ilçeyi hareketlendirdi. Büyük bölümü, ilçe merkezinde gezmeyi tercih etti, yat limanında yürüyüş, kapalı çarşıda alışveriş yaptı, bazıları daha önce satın aldıkları turlara katıldı.



Geminin akşam saatlerinde Yunanistan'ın Heraklion limanına gideceği öğrenildi. Kaynak : İHA