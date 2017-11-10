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Denizli'de bir imam sirenler çalarken dua ettirdi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79'uncu yılı törenlerinde saygı duruşu anında semt pazarında dua okuttuğu iddia edilen imam, Çivril Kaykamlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Yaşam / 10 Kasım 2017 Cuma 20:20
Denizli'de bir imam sirenler çalarken dua ettirdi

Çivril Kaymakamlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79'uncu yılı törenlerinde saygı duruşu anında semt pazarında dua okuttuğu iddia edilen imamı görevden uzaklaştırdı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "10 Kasım 2017 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programına esas olan siren sesi ve saygı duruşu yapıldığı esnada, ilçemiz Çıtak Mahallesi Cami İmam-Hatibi Hüseyin Cengiz tarafından "Pazar Duası" yapılması nedeniyle saygı duruşu yapılamadığı İlçe Müftülüğüne iletilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Konunun yerel basında yer alması üzerine ivedilikle soruşturmanın başlatıldığı kaydedilen açıklamada, soruşturmanın selameti açısından imamın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi. Kaynak : AA

Gazi Mustafa KemalSaygı DuruşuTürkiyeÇıtak


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