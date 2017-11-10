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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'ye gidecek

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetlisi olarak Soçi'ye gidecek.

Siyaset / 10 Kasım 2017 Cuma 16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Soçi'ye gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 13 Kasım Pazartesi günü Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in davetlisi olarak Soçi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Söz konusu ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler ile başta Suriye olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Kaynak : AA

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