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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Atatürk'le ilişkisi kesilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atatürk'ün mirasçısı olduğu iddia edilen CHP'nin Atatürk'le olan ilişkisi 10 Kasım 1928'de kesilmiştir." dedi.

Siyaset / 10 Kasım 2017 Cuma 12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Atatürk'le ilişkisi kesilmiştir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü dolayısıyla Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde CHP vardı. Erdoğan, 'Atatürk ebediyete intikal ettikten sonra o ana kadar Türk lirası üzerinde Atatürk'ün resmi vardı. Sonra o resim paranın üzerinden kaldırılmış onun yerine İnönü'nün resmi konulmuştur. Onu yapan kim, o zamanki CHP'nin ta kendisidir. Bu tarihten sonraki CHP önce İsmet İnönü'nün daha sonra başına geçen diğer başkanların CHP'si olmuştur. Bugünkü CHP de başındaki malum zatın CHP'sidir. Atatürk'ün mirasçısı olduğu iddia edilen CHP'nin Atatürk'le olan ilişkisi 10 Kasım 1928'de kesilmiştir.' dedi.

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