Cumhurbaşkanı Erdoğan, cam filminde devreye girdi

Milyonlarca araç sürücüsünü yakından ilgilendiren cam filmi sorununda sürpriz bir gelişme yaşandı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) vatandaşlardan çok sayıda şikayet yansıdı.



Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cam filmi konusunda vatandaştan gelen şikayetler konusunda devreye girerek, ilgili bakanlıklara “mağduriyet yaratılmaması” konusunda talimat verdiği öğrenildi.



Erdoğan'ın bu talimatından sonra cam filmi konusunda gözler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na çevrildi.

Kaynak : Hürriyet