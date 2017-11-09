USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cam filminde devreye girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cam filmi konusunda vatandaştan gelen şikayetler konusunda devreye girerek, ilgili bakanlıklara “mağduriyet yaratılmaması” konusunda talimat verdiği öğrenildi.

Güncel / 09 Kasım 2017 Perşembe 11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cam filminde devreye girdi

Milyonlarca araç sürücüsünü yakından ilgilendiren cam filmi sorununda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) vatandaşlardan çok sayıda şikayet yansıdı.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cam filmi konusunda vatandaştan gelen şikayetler konusunda devreye girerek, ilgili bakanlıklara “mağduriyet yaratılmaması” konusunda talimat verdiği öğrenildi.

Erdoğan'ın bu talimatından sonra cam filmi konusunda gözler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na çevrildi.
Kaynak : Hürriyet

Cam filmi yasağıyla ilgili yeni düzenleme Cam filmi yasağıyla ilgili yeni düzenleme Cam filmine artık ceza yok Cam filmine artık ceza yok Cumhurbaşkanı Erdoğan, cam filminde devreye girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, cam filminde devreye girdi

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı