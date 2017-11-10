Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Musk'la ne konuştum?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Genç Kadınlar Liderlik ve Girişimcilik Programı Sertifika Töreni'nde konuştu.







Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Atalarımız 'Önce yoldaş sonra yol' derlerdi. Gönül ve fikir birliği içinde hareket ettiğiniz yol arkadaşlarınız olduğu müddetçe hiçbir yol uzun değildir. Kalpleri bir olan toplulukların aşamayacağı engel yoktur. Hayatta asıl zenginlik dost biriktirmektir. Burada geçirdiğiniz sürenin sizler için de verimli olduğuna inanıyorum.

Ne yazık ki İslam dünyası aynı hedefe aynı şekilde kilitlenmiyor. Myanmar'ı yaşıyoruz Arakan'ı yaşıyoruz acaba İslam dünyasının bütün ortakları burada aynı hissiyatı duyuyor mu? Duymuyor. Yüz binler ölüyor umurunda değil. Biz petrol zengini değiliz petrol kuyularımız yok. Olmasın. Milli gelire oranla baktığınız zaman birinci sırada Türkiye ikinci sırada Amerika üç İngiltere.



''BİZİM DİNİMİZİN ILIMLI ILIMSIZ BİR YANI YOK''



Son zamanlarda yeniden bir şeyi tekrar köpürttüler. Ilımlı İslam. Bunun patenti Batı'ya ait. O ifadeyi kullanan şahıs bu bana aittir gibi de düşünüyor olabilir. Sana ait değil. 15 yıl önce AB ülkelerini dolaşmaya başladığımda AB Parlamentosu'nda benden konuşma istemişlerdi ılımlı İslam hakkında ne düşüyorsun diye sormuşlardı İslam'ın ılımlısı ılımsızı olmaz demiştim. Ne oldu da yeniden bu üflendi? Mesele İslamı zaafa düşürmek dinimizi zaafa düşürmek. Bizim dinimizin ılımlı ılımsız böyle bir yanı yok. İslam bütün müesseseleri ile kitabullahta kendini bulmuş orada ifade edilen dinin ta kendisidir. Onun dışında kimse dinimize tanım yapmasın.



''ILIMLI İSLAM DİYORSUN BİR BAYANA ARABA KULLANMA MÜSAADESİ VERMİYORSUN''



Kadın eli değmeyen her iş bize göre eksiktir yarımdır. Son 15 yılda ülkemizde kadınlarımızın önündeki engelleri kaldırmak için çok büyük adımlar attık. Kadınlarımıza haklarını teslim etme mücadelesini verdik teslim etmeye de devam ediyoruz. İnancının gereği olan kıyafetinden dolayı üniversiteye gidemeyen kadınlarımızı özgürlükleriyle buluşturduk. Sen daha ılımlı İslam diyorsun bir bayana araba kullanma müsaadesi vermiyorsun. Demek ki herhalde bundan sonra yapacaklar. Türkiye'de hiç kimse inançlarından hayat tarzlarından dolayı ötekileştirilmiyor.



ELON MUSK'LA GÖRÜŞMESİ



Geçtiğimiz günlerde yüksek teknoloji alanındaki özgün yatırımlarıyla tüm dünyada dikkat çeken Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini, gayretini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu. Gördüm ki her şey önce bir hayalle başlıyor. Eğer hayal olmazsa ondan sonra da bunu gerçekleştirebilmek mümkün değil. İnsan, hayal kurabildiği müddetçe yaşar ve başarıya koşar. Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına sakın müsaade etmeyin. Elon bir ara tükendim para mara kalmadı diyor ama yılmadım azmettim ondan sonra kapılar açıldı şu andaki duruma geldim diyor.''





Erdoğan, Space X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'la yaptığı görüşmeye değindi.Cumhurbaşkanı, 'Geçtiğimiz günlerde yüksek teknoloji alanındaki özgün yatırımlarıyla tüm dünyada dikkat çeken Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini, gayretini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu. Gördüm ki her şey önce bir hayalle başlıyor'' ifadesini kullandı.