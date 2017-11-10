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Çeyrek altın ve altın fiyatları 20.11.2017

Altının gramı 159,8 lira, çeyrek altın 262 lira, Cumhuriyet altını da 1.069 liradan satılıyor.

Ekonomi / 10 Kasım 2017 Cuma 10:13
Çeyrek altın ve altın fiyatları 20.11.2017

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 159,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre 0,49 değer kazancıyla 160 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,16 değer kaybıyla 159,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 262, Cumhuriyet altını 1.069 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.285,1 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar/TL'de yaşanan yükselişlerin altının gram fiyatında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya ziyaretinde vereceği tahmin edilen Kuzey Kore mesajlarının da altının ons fiyatında yükselişlere neden olduğunu kaydetti.

Memiş, bu hafta veri akışının sakin olmasının ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde düşüşlere neden olduğunu belirterek, ABD vergi reformu yasasının ertelenebileceği haberlerinin ise altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini söyledi.

Asya piyasalarında bugüne negatif başlayan altının ons fiyatında teknik açıdan 1.280 doların destek, 1.290 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getiren Memiş, bu hafta yatırımcısının yüzünü güldüren altının gram fiyatında ise 157 liranın destek,160,5 liranın ise direnç konumuna geldiğini ifade etti. Kaynak : AA

İslamDolarÇeyrek AltınCumhuriyetKuzey Kore


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