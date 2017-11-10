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Cam filmine artık ceza yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cam filmiyle ilgili yeni bir düzenleme gelene kadar, cam filmlerine ceza kesilmeyeceğini açıkladı.

Yaşam / 10 Kasım 2017 Cuma 14:14
Cam filmine artık ceza yok
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cam film yasağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı olduğunu belirterek, 'Cumhurbaşkanımızın doğrudan bana talimatı oldu, gerekli hazırlığı yapıyoruz' dedi.

STANDART GETİRİLECEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cam filmi yasağına uymayan araçlara ceza kesilmesi hakkında, 'Yaklaşık 8-10 günlük zaman zarfı içinde böyle bir uygulama yapmıyoruz. Trafik cezası bu konuda kesilmiyor. Ne zamana kadar? Standart belli olana kadar. Cam filmi bugün tamamen yasak ama o yasak kalkıyor. Bir standart getirilecek.' dedi.

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