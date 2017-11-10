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Boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Kayseri’de bir binanın kalorifer kazanında boğazı kesilmiş bir erkek cesedi bulundu.

3. Sayfa / 10 Kasım 2017 Cuma 19:58
Boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Kışla Caddesi'nde bir binanın bodrum katında boğazı kesilmiş erkek cesedi görenler polis ve 112 ekiplerine haber verdi.

Şahsın öldüğü belirlenirken, yapılan araştırmalarda ölen kişinin M.K. (46) olduğu belirlendi.

Acı haberi alan M.K.'nın yakınları olayın gerçekleştiği binanın önünde sinir krizleri geçirdi. Cinayet büro amirliği ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Kaynak : İHA

PolisCinayetKışla


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