Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet gazetesi ve internet sitesinde yayınlanan haberlerle kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle, gazete aleyhine 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



Yıldırım, avukatı aracılığıyla Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, Cumhuriyet gazetesi ve 'www.cumhuriyet.com.tr' internet sitesinde 6 Kasım'da sürmanşetten 'Yerli ve milli değil', 7 Kasım'da 'Hükümetin başı vergiden kaçıyor' ve 8 Kasım'da 'Bir yalan var ama...' başlıklı haber yapıldığı aktarıldı.



'Toplumda yanlış ve yanlı algı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapılan sözde haberlerin özel vurgular kullanılmak suretiyle açık tahkir ve tezyif kastıyla hazırlandığı' savunulan dilekçede, şunlar kaydedildi:



'Sayın Binali Yıldırım Türkiye Cumhuriyeti 65. Hükümeti Başbakanıdır. Başbakan olarak görevlendirildiği 24 Mayıs 2016 tarihinden önce de Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştır. Cumhuriyet tarihinin en uzun görev yapan Ulaştırma Bakanı olmuştur. Bütün bu hizmet süreleri içinde önceliği milletine hizmet etmek olmuştur. Müvekkilimin her icraatı halkın gözleri önünde gerçekleşmiştir. Gerek Başbakan gerekse Ulaştırma Bakanı olarak ülkeye hizmet ettiği alanında ve sürede Türkiye'ye çağ atlatmış, sadece ülkemizde değil, dünyada da hayranlık uyandıran eserli ülkemize kazandırmıştır. Müvekkillerim Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım ise saygın iş adamlarıdır. Davalılarca neşredilen basılı ve sanal yayın organlarıyla sürekli ve sistemli bir şekilde Sayın Başbakınımz ve oğulları hakkında yapılan sözde haberler ile yurt içindeki ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarını yalan ve çarpıtılmış sözde haberler ile tahrik, teşvik ve sansasyonel bilgilerle kışkırtıp Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve yöneticilerinin itibarlarına zarar verilmek istenilmektedir.'



Gazetede yer alan iddialara yer verilen dilekçede, Başbakan Yıldırım'ın 7 Kasım'da yaptığı basın toplantısında kullandığı 'Bu şirketler açık faaliyet gösteren şirketlerdir. Bunu her yerden araştırabilirsiniz. Bu iddialar ilk kez ortaya atılmadı. İlk kez 2008 yılında çıktı. Hepsini açıkladım. Tekrar 2017 Mayıs'ta gündeme geldi. Yine açıkladım. Beni akılları sıra yıpratmaya çalışıyorlar. Milletim beni bilir. Benim dokunulmazlığım var ama oğullarımın yok, her türlü araştırma ve inceleme yapılabilir. Haksız yere itham edilmeleri kabul edilemez. Biz onurumuzla varız, ülkemiz ve milletimiz için bütün ömrümüzü verdik. Bizim için en büyük servet itibarımızdır. Gerisi gelip geçicidir. Ancak itibar insanı öbür dünyaya kadar taşıyacak elde edilmesi zor bir meziyettir. Bakın vergi verilmiyor diye itham ediyorlar.' ifadelere yer verildi.



- 'Bir gizlilik, bir usulsüzlük mevcut değildir'



Haberin sunuluş tarzından sanki bir sır perdesinin aralandığı, bir usulsüzlüğün ortaya konulduğu izlenimi verildiği kaydedilen dilekçede, 'Haberin sunuluşundan gizli olayların ortaya çıkartıldığı izlenimi verilirken, bilinmelidir ki iş bu kayıtlar Malta Ticaret Sicilinde aleni olarak yayımlanan kayıtlardır. Bir gizlilik, bir usulsüzlük mevcut değildir. İş bu kayıtlara isteyen herkes çok rahatlıkla internet üzerinden dahi ulaşabilmektedir. Müvekkillerimiz Sayın Erkam Yıldırım ve Sayın Bülent Yıldırım'ın veya akrabalarının Malta'da ticari şirket kaydının olmasında da yasal bir engel bulunmamaktadır. Ticaret ile uğraşmak isteyen her sıradan vatandaş gidip Malta'da bir şirket kurup ticari faaliyet gösterebilir. Aynı zamanda ihracat veya ithalat yoluyla uluslararası arenada faaliyet gösteren her şirket işlerinin takibi noktasında bu tür merkezi yerlerde acente veya irtibat ofisi açmakta, hatta merkezini buralara dahi taşımaktadır. Ancak, tüm bunların müvekkilimiz Sayın Binali Yıldırım ile bir ilgisi bulunmamakla birlikte, ifade edildiği üzere oğullarının veya akrabalarının bir şirket açmasına veya ticari faaliyette bulunmasına engel bir yasal durum da söz konusu değildir.' denildi.



Dilekçede, haberlerde belirtilen hususların kasıtlı ve bilinçli olarak eksik bir şekilde ifade edildiği savunularak, 'Örneğin, Hawke Bay Marine adlı şirketin 2007 yılından itibaren inaktif (pasif) / kapalı olmasına rağmen sanki büyük ticari işler yapıyormuş gibi servis edilmiştir. Oysaki halkı doğru bilgilendirmek isteyen bir gazetecinin aynı şekilde iş bu şirketin 2007 yılından itibaren faaliyet göstermediği konusunda da haberinde yer vermesi beklenirdi.' ifadelerine yer verildi.



- 'ORAS Denizcilik firması ile ne müvekkillerimin ne de akrabalarının bir ilgisi bulunmamaktadır'



'Belgeler, Binali Yıldırım'ın ‘Oğullarım devletten ihale almadı' açıklamasını doğrulamıyor' şeklinde haber yapıldığı da hatırlatılan dilekçede, şöyle denildi:



'İş bu haberde de müvekkilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamaları karalama amacı ile saptırılmıştır. Şöyle ki; Sayın Başbakan oğullarına 'Devletle iş yapmayacaksınız' şeklindeki tavsiyesini çarpıtmak adına bu defa, kamudan ihale alan bazı şirketleri müvekkilimiz Sayın Erkam Yıldırım ile ilişkilendirmek istemişlerdir. Ancak Sayın Mahkeme de bilmelidir ki, haberde belirtilen ORAS Denizcilik firması ile ne müvekkillerimin ne de akrabalarının bir ilgisi bulunmamaktadır. Öyle ki haberde Nova Warrior Ltd. firması ile Oras Denizcilik firmasının adreslerinin aynı olduğu ifade edilmiştir. Ancak Nova Warrior Ltd. firmasının adresi 131 East Street, Valletta Malta olmakla, Oras Denizcilik firmasının adresi ise kamuya açık İstanbul Ticaret Odası kayıtlarından da anlaşılacağı üzere İnkilap Mah. Küçüksu Cad. Kesim Sk. Temaş Plaza No:1-3 D:13 Ümraniye/İstanbul'dur. Yine Oras Denizcilik firması ile müvekkillerimizin ortaklık, yöneticilik ve/veya idarecilik de dahil olmak üzere hiçbir şekilde bir bağlantısı bulunmamaktadır. Haberde kasıtlı olarak yanıltıcı belge sunulmakla sanki gerçekmiş algısı oluşturulmaktadır. Müvekkilimiz Sayın Binali Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşası ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ni bitirmiş, Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde (WMU) master öğrenimini tamamlamış olup gemi inşa yüksek mühendisidir, siyasete atılmadan önce denizcilik sektöründe faaliyet göstermiştir. Ancak siyasete atılmasından sonra ise şirketlerini ve tüm ticari işlerini çocuklarına devretmiştir. Bir diğer ifade ile müvekkilimizin siyasete atılmasından sonra hiçbir ticari faaliyette bulunmadığı gibi ortağı, yöneticisi, idarecisi vesaire olduğu hiçbir ticari şirket de bulunmamaktadır ve yine açıkça belirtmek isterim ki müvekkilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın gerek siyasete girmeden önce ve gerekse siyasete girmesinden sonra günümüze kadar Malta'da off-shore veya başka nevide bir şirketi de olmamıştır. Ancak yapılan haberler ile sanki müvekkilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın ticaret ile uğraşıyor, kamudan ihaleler alıyor, vergi kaçırıyor gibi çirkin isnat ve iftiralarda bulunulmuştur.'



Binali Yıldırım için 250 bin, Erkam Yıldırım için 125 bin ve Bülent Yıldırım için 125 bin lira manevi tazminat talep edildi. Kaynak : AA