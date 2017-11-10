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Anıtkabir'de bir ilk

Cumhurbaşkanlığı korumaları 10 Kasım törenlerinde ilk kez özel olarak üretilmiş kamuflajları giydi.

Güncel / 10 Kasım 2017 Cuma 11:08
Anıtkabir'de bir ilk

Anıtkabir'deki tören, saat 8.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.



Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken garnizonda görevli askerler, elektronik cihazlarla kimlik kontrolünün ardından Anıtkabir'e alındı.

Cumhurbaşkanlığı korumalarının, özel olarak üretilen kamuflajları ilk kez bu törende kullandığı öğrenildi. Anıtkabir'deki törende, 'dronesavar' olarak bilinen silahı taşıyan Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkati çekti.










Kuvvet KomutanlarıCumhurbaşkanlığıGenelkurmay Başkanı


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