150 kamu kurumundan bilişimciler buluşacak

Türkiye'nin bu alandaki en büyük etkinliklerinden Kamu Bilişim Zirvesi, 'Potansiyelini Bilişimle Keşfet' sloganıyla 16-19 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.



150'den fazla kamu kurumundan üst düzey yönetici ve daire başkanlarının katılacağını zirvede, 40'ın üzerinde başarılı kamu bilişim projesi poster şeklinde sunulacak.



Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbi̇lgi̇n, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kamu Bilişim Zirvesi'nin, Türkiye'nin bu alandaki en büyük etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.



'Potansiyelini Bilişimle Keşfet' sloganıyla 16-19 Kasım'da Antalya'da yapılacak zirvenin önemine işaret eden Özbilgin, organizasyonda 40'ın üzerinde başarılı kamu bilişim projesinin poster şeklinde sunulacağını belirtti.



Özbilgin, bunlarla kamu bilişimcilerinin çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılmasının amaçlandığına dikkati çekerek, kamu bilişimcilerine poster hazırlama alışkanlığı kazandırılmasını hedeflediklerini, bir sonraki aşamada da bu projelerin akademik ortamlarda sunulmasının sağlanacağını bildirdi.



Yapılacak sözlü sunumlarla deneyimlerin paylaşılacağı zirveye 150'dan fazla kamu kurumundan üst düzey yönetici ve daire başkanının katılacağını dile getiren Özbilgin, aynı zamanda etkili bir sosyal paylaşım ortamı olacak etkinliğe geçmiş yıllarda olduğu gibi 500'den fazla bilişimcinin katılmasını beklediklerini ifade etti.



'Kamudan 40'ın üzerinde proje posteri geldi'



Kamu Bilişimcileri Derneği 2. Başkanı Yakup Şıvka da zirvenin özel sektör ve kamu bilişimcilerini bir araya getirmesi bakımından önemli olduğunu söyledi.



Dernek olarak yaptıkları tüm faaliyetlerde amaçlarının kamu bilişimcilerinin birbirleriyle iletişimini sağlamak, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak ve ortak akıl oluşturarak proaktif faaliyetlerde bulunmak olduğunu belirten Şıvka, zirvenin de bu amaca yönelik en önemli etkinliklerden biri olduğunu bildirdi.



Şıvka, 'Potansiyelini Bilişimle Keşfet' başlığıyla kamuda gerçekleştirilen bilişim projelerinin poster sunumlarının sergileneceğine işaret ederek, kamudan 40'ın üzerinde başarılı proje posterinin geldiğini, bunların baskılarının yapılacağını dile getirdi.



Yakup Şıvka, şöyle devam etti:



'Hazırlanan bu projeler aynı zamanda kitap haline getirilecek. Aslında kamuda çok başarılı projeler hayata geçirildi fakat bu projelerin ürün haline getirilerek hem diğer kamu kurumlarının hem de özel sektörün hizmetine sunulması konusunda sıkıntılar yaşandı. Zirve, kamu kuruluşlarının projelerini vitrine çıkarma ve tanıtma açısından fırsat olacak. Başarılı projelerin diğer kurumlar tarafından tanınmasını amaçlıyoruz. Bazı projelerin kamu kurumları arasında ortak kullanımının sağlanması yararlı olacak.'



'Anadolu Ajansı, zirvenin global iletişim ortağı'



Zirvede hem kamudaki hem de özel sektördeki bilişime ilişkin projelerin tanıtılacağına işaret eden Şıvka, 'Kurumların, ihtiyaç duydukları projeleri ortak kullanabilmelerini sağlamayı amaçladığımız bu uygulamayla hem zaman hem insan hem de kaynak tasarrufunun sağlanmasını istiyoruz.' ifadesini kullandı.



Şıvka, zirvede sergilenecek projelerden bazılarının sunumlarının yapılacağını dile getirerek, bilişim sektöründe yerli yazılım ve donanım çözümlerinin ön plana çıkarılacağını belirtti.



Anadolu Ajansının da yerli bir Ar-Ge firmasıyla ortak geliştirdiği 'Yazılım Tanımlı Depolama Alanı Çözümü Projesi'nin zirvede anlatılacağını belirten Şıvka, bu projenin büyük depolama alanı ihtiyacı olan kamu kurumlarının sorunlarını yerli imkanlarla çözebilecek nitelikte olduğunu bildirdi.



Şıvka, Anadolu Ajansının zirveye 'global iletişim ortağı' sponsoru olduğunu kaydetti. Kaynak : AA