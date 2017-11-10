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1 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına karar vererek, 1 Aralık 2017 gününe duruşma tarihi verdi.

Siyaset / 10 Kasım 2017 Cuma 17:48
1 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi İstinaf mahkemesinin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’inci Ceza Dairesine geri göndermişti.

Mahkeme, sanık Enis Berberoğlu’nun üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamına hükmederek 1 Aralık 2017 gününe duruşma tarihi verdi. Berberoğlu, 1 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

Kaynak : İHA

Ağır Ceza MahkemesiEnis Berberoğlu


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