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Yatak odasına giren polis şok oldu!

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir ikametteki yatak odasının gizli bölmesine düzenlenen operasyonda kaçak sigara ele geçirildi.

3. Sayfa / 9 Ocak 2017 Pazartesi 10:54
Yatak odasına giren polis şok oldu!
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27 Aralık 2016 tarihinde Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 3 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

6 Ocak 2017 günü İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvası Mahallesi'ndeki bir ikametin yatak odasında ve müştemilatında yapılan aramada ise gizli bölmelere saklanan 45 bin paket kaçak sigaraya el konuldu.

Ele geçirilen toplam 48 bin 240 paket kaçak sigaraya el konulurken, H.C., A.S. ve F.S. isimli şahıslar hakkında ise yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak : İHA

Kaçak Sigara


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