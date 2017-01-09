Valilik'ten tatil açıklaması...

İstanbul Valiliği, artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle kentte salı günü de eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.



İstanbul Valisi Vasip Şahin de alınan kararı Twitter hesabından duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;



'Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre; ilimizde devam eden ve artması beklenen kar yağışının bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öngörülmektedir.



SALI GÜNÜ DE TATİL

Yoğun kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.



Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaktır.'



Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın (salı)1 gün daha ara verilmiştir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) 9 Ocak 2017