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THY 277 seferini iptal etti

Yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hava trafiğini de olumsuz etkiliyor. THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatlarda 277 seferini iptal etti.

Yaşam / 9 Ocak 2017 Pazartesi 09:35
THY 277 seferini iptal etti

Hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hava yolu şirketleri bir çok seferini iptal etmek zorunda kaldı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava yolu şirketlerini olumsuz yönde etkilerken, bir çok seferinde iptal edilmesine neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarda bugün yapması gereken 277 seferini iptal etti. Pegasuss Havayolları 75 seferini iptal ederken, Atlasglobal Havayolları ise 9 seferini iptal etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yolcuların mağdur olmaması için tüm önlemleri alırken, Türk Hava Yolları ise yolcularına battaniye ve kumanya dağıttı.


Kaynak : İHA

Kar YağışıTürk Hava Yolları


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