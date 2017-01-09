Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

İzmir'de, sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.



Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, E.D'nin (29) sosyal medya aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini belirledi.



Şüpheli, ikametgahında gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan tutuklanmasına karar verildi. Kaynak : AA