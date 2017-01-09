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Son dakika: İstanbul valiliği açıkladı! İzin verildi

'İlimizde saat 21.00 itibarıyla gıda ve sağlık malzemesi taşıyanlar öncelikli olmak üzere zincir takılı tırların geçişine izin verilmektedir'

Yaşam / 9 Ocak 2017 Pazartesi 21:45
Son dakika: İstanbul valiliği açıkladı! İzin verildi

İstanbul Valiliği, saat 21.00 itibarıyla gıda ve sağlık malzemesi taşıyanlar öncelikli olmak üzere zincir takan tırların geçişine izin verildiğini bildirdi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 'İlimizde saat 21.00 itibarıyla gıda ve sağlık malzemesi taşıyanlar öncelikli olmak üzere zincir takılı tırların geçişine izin verilmektedir.' ifadeleri kullanıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle tırların trafiğe çıkmaları, Valilik kararıyla yasaklanmıştı. Kaynak : AA

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