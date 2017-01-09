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Sanayi üretimi Kasım'da değişmedi

Sanayi üretimi, Kasım ayında bir önceki aya göre aynı kalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.

Ekonomi / 9 Ocak 2017 Pazartesi 10:15
Sanayi üretimi Kasım'da değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Kasım ayı ’Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 arttı. En yüksek artış dayanıklı tüketim malında gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında (MIGs), 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 2,6 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5,7 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 5,0 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 3,7 ile ağaç, ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) takip etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış yüzde 6,7 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında ve deri ve ilgili ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 2,9 ile giyim eşyalarının imalatı takip etti.

Kaynak : İHA

Sanayi SektörüTürkiye İstatistik KurumuTakvim


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