USD (Alış - Satış) : 3,70 - 3,71 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Samsun'da bir kişi FETÖ'den tutuklandı

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 9 Ocak 2017 Pazartesi 16:24
Samsun'da bir kişi FETÖ'den tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen cuma günü M.M.’yi gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.M., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.M., "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Kaynak : İHA

Emniyet Müdürlüğü


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YAZAR-ÇİZER TAKIMI AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı