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PKK'nın korkulu rüyası ''Testere'' geri döndü

TSK'nın terörle mücadelesi zorlu kış şartlarında hız kesmeden devam ederken sosyal medyadan paylaşılan bazı fotoğraflar dikkat çekti.

Güncel / 9 Ocak 2017 Pazartesi 10:04
PKK'nın korkulu rüyası ''Testere'' geri döndü

Twitter'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken @KirpiveKobra hesabı dikkat çeken fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda verilen mesajlar ise ayrıca dikkat çekti.

Kamuflajı ile dikkat çeken keskin nişancı bir askerin fotoğraflarının paylaşıldığı hesaptan şu mesajlar verildi: Seninle Bir Oyun Oynamak İstiyorum Heval... Hevallerin Korkulu Rüyası Testere Geri Döndü. I want to play a game #Saw

Paylaşılan fotoğrafta dikkat çeken en önemli ayrıntı ise askerin elindeki yerli yapım Susturuculu BORA-12 (JNG-90) Keskin Nişancı Tüfeği oldu.





 

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