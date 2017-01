PKK'nın korkulu rüyası ''Testere'' geri döndü

Twitter'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken @KirpiveKobra hesabı dikkat çeken fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda verilen mesajlar ise ayrıca dikkat çekti.



Kamuflajı ile dikkat çeken keskin nişancı bir askerin fotoğraflarının paylaşıldığı hesaptan şu mesajlar verildi: Seninle Bir Oyun Oynamak İstiyorum Heval... Hevallerin Korkulu Rüyası Testere Geri Döndü. I want to play a game #Saw



Paylaşılan fotoğrafta dikkat çeken en önemli ayrıntı ise askerin elindeki yerli yapım Susturuculu BORA-12 (JNG-90) Keskin Nişancı Tüfeği oldu.