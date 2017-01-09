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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan Başika Kampı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Irak'taki Başika kampıyla ilgili Irak Genelkurmay Başkanı'nın Ankara'ya davet edildiğini açıkladı.

Güncel / 9 Ocak 2017 Pazartesi 18:30
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan Başika Kampı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Irak Savunma Bakan Vekili ve Genelkurmay Başkanı Osman el Ganimi'yi mektupla Türkiye'ye davet ettiğini kaydetti.

Işık, Parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye için Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Başika hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Irak Savunma Bakan Vekili ve Genelkurmay Başkanı el Ganimi'yi mektupla Türkiye'ye davet ettiğini belirten Işık, "Daha önce Lonra'da görüşmüştük, DEAŞ karşıtı koalisyonun Londra toplantısında bir araya gelmiştik. Orada kendisini davet ettim. O da 'resmi bir yazı olması gerekiyor' dedi." diye konuştu.

Fikri Işık, bunun üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştüğünü ifade ederek, "Resmi mektup yazdım. 'Askeri ve siyasi açıdan gelin birlikte konuşalım' dedik." açıklamasında bulundu.

Işık, el Ganimi'nin ziyaretinin ne zaman olacağının ise belli olmadığını sözlerine ekledi. Kaynak : AA

Milli Savunma BakanıMusulIrakGenelkurmay Başkanı


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