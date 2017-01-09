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Meclis önündeki protestoda tepki çeken hareket

Meclis önünde yapılan protestoda CHP'li genç kadını yüzünden tutarak ittiren kişi CHP Altındağ İlçe Başkanı çıktı.

Siyaset / 9 Ocak 2017 Pazartesi 16:27
Meclis önündeki protestoda tepki çeken hareket

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Anayasa değişiklik teklifini protesto etmek için Meclis Dikmen kapısına yürümek isteyen CHP'lilere çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

GENÇ KADININ YÜZÜNÜ TUTARAK İTTİRDİ
Bu sırada protestoya devam etmek isteyen CHP'li bir kadına müdahale edildi. Müdahale eden kişilerden biri genç kadının yüzünden tutarak ittirdi.

CHP ALTINDAĞ İLÇE BAŞKANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Ortaya çıkan görüntüdeki kişinin önce sivil polis olduğu sanıldı ve sosyal medyada güvenlik güçlerine yönelik tepki dolu mesajlar paylaşıldı. Fakat gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu açıklayarak yaşanan olayı anlattı:

'Arkadaşlar yoldaşımıza gözaltı yapılıyordu. Polisin elinden aldım. Ben Altındağ ilçe başkanıyım araya girdim'



Öte yandan hareketi polis müdahalesi olarak servis eden haber siteleri gerçek ortaya çıkınca düzeltme geçti. 


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