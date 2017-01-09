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Meclis önünde 'Anayasa' arbedesi

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Anayasa değişikliği teklifini protesto eden gruplara polis müdahale etti.

Siyaset / 9 Ocak 2017 Pazartesi 13:41
Meclis önünde 'Anayasa' arbedesi
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CHP'liler, yeni anayasaya kesinlikle karşı çıkacaklarını ifade eden ve 'Pazartesi günü açın televizyonları bizi izleyin' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine TBMM önünde toplandılar.

POLİS MÜDAHALE ETTİ
CHP'liler, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlayacak Anayasa değişiklik teklifine ilişkin yasa değişikliğini protesto etmek için Meclis'e yürümek istedi. Güvenlik güçlerinin izin vermediği yürüyüşte kavga çıkaran CHP'lilere, ısrarları nedeniyle polis müdahale etti.

'BEN MİLLETVEKİLİYİM, DOKUNMA BANA'
Bu sırada polise bağıran bir CHP'li vekil, 'Ben milletvekiliyim dokunma bana' diyerek polise bağırdı. 






 
Kaynak : İHA

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