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Kılıçdaroğlu'nun özerklik vaadini hatırlattı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, anayasa değişikliğine ilişkin, “Devletin temel ilkelerinde en küçük bir değişiklik yok. Ancak unutulmaması gereken, Sayın Kılıçdaroğlu’nun özerklik vaadinde de bulunduğunu biliyoruz" dedi.

Siyaset / 9 Ocak 2017 Pazartesi 15:13
Kılıçdaroğlu'nun özerklik vaadini hatırlattı

Akçay, gazetecilerin sorularını cevapladı. Akçay, Anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerinde Afyon milletvekili Mehmet Parsak'ın konuşacağını söyleyerek. “Rejim değişikliği iddiası tamamen safsatadır. Toplumu yanlış yönlendiren, siyasal ve sosyal gerilimleri artırmaktan CHP vazgeçmelidir. Ana muhalefet partisi inisiyatif almaktan çekindi, ön yargılı şekilde geri çekildi. Şimdi de kampanya aleyhinde. Ben de şimdi CHP önderliğinde bölücü koalisyon dersem olur mu. Bunlar gerilimi artırır. Yanlış bilgilendirmek suretiyle eleştiriler yapılıyorlar. Eleştirebilirler ama rejim değişikliği gibi sözlerle gerilime gerek yoktur. Toplum hiç gerek olmadığı halde CHP tarafından bir gerilime sürüklenmektedir. PKK'sı, HDP'si ve CHP'si bir koalisyona dahil olmuşlardır. CHP'ye çağrıda bulunuyorum. Bu gerilimi artırmaktan vazgeçsinler. Meclis'te milletvekillerinin özgür iradeleriyle ya kabul edilir ya da reddedilir. Ama inisiyatif alamamanın verdiği hırçınlıkla CHP vatandaşları yanlış yönlendiriyor” dedi.

'SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZERKLİK VAADİNDE DE BULUNDUĞUNU BİLİYORUZ'
Anayasanın ilk dört maddesinde en ufak bir değişiklik olmadığını belirten Akçay, “Devletin temel ilkelerinde en küçük bir değişiklik yok. Ancak unutulmaması gereken Sayın Kılıçdaroğlu'nun özerklik vaadinde de bulunduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İHA

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