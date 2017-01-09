İstanbul'da mesai saatine kar ayarı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kar yağışı nedeniyle kentte bugün kamu kurum ve kuruluşlarında mesainin 15.30'a çekildiğini bildirdi.



Vali Şahin, yaptığı açıklamada, devam eden ve meteorolojik değerlendirmelere göre artması beklenen kar yağışının, kentte yol açabileceği trafik yoğunluğu ve olumsuzlukları en aza indirebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesai sona erme saatinin, bugüne mahsus olmak üzere 15.30 olarak belirlendiğini belirtti.



Kurum amirleri tarafından zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için yeterli personelin ayrılacağını aktaran Şahin, hizmet gereği görevine devam mecburiyeti bulunan kurumlarda, mesainin erkene alınıp alınmayacağının kurum amirlerinin takdirine bırakıldığını kaydetti.





