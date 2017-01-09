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İstanbul'da kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor

İstanbul’da kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor.

Yaşam / 9 Ocak 2017 Pazartesi 11:00
İstanbul'da kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.






Kaynak : İHA

Kar ÖrtüsüMeteoroloji


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