İsmail Saymaz'a sosyal medyada linç

Dünyanın en iyi mühendislik projeleri arasında gösterilen ve Asya ile Avrupa kıtalarını tüp geçişiyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, kimilerini rahatsız ediyor.



Buna verilebilecek son örnek sosyal medyada yaşandı. Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, Avrasya Tüneli'ni beğenince sosyal medyada adeta linç edildi.



Avrasya Tüneli'ni ilk kez kullandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür eden Saymaz, takipçilerinden tepki topladı.



İşte o tweet gelen tepkiler:













































Kaynak : Beyaz Gazete Özel