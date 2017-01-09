USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

İsmail Saymaz'a sosyal medyada linç

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, Avrasya Tüneli'ni beğenince sosyal medyada linç edildi.

Güncel / 9 Ocak 2017 Pazartesi 11:29
İsmail Saymaz'a sosyal medyada linç

Dünyanın en iyi mühendislik projeleri arasında gösterilen ve Asya ile Avrupa kıtalarını tüp geçişiyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, kimilerini rahatsız ediyor. 

Buna verilebilecek son örnek sosyal medyada yaşandı. Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, Avrasya Tüneli'ni beğenince sosyal medyada adeta linç edildi.

Avrasya Tüneli'ni ilk kez kullandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür eden Saymaz, takipçilerinden tepki topladı.

İşte o tweet gelen tepkiler:






















Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Avrasya Tüneliİsmail Saymaz


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YAZAR-ÇİZER TAKIMI AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı