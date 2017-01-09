İsmail Kahraman yoğun bakıma kaldırıldı

Ameliyat geçiren ve hastanede tedavisi devam eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman tekrar yoğun bakıma kaldırıldı.



Güven Hastanesi tarafından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın geçirmiş olduğu ameliyatı ile ilgili sağlık durumu iyi seyretmektedir. Alt solunum yolunda başlangıç safhasında enfeksiyon tespit edilmiş olup, yakından izlem amacıyla tedavisine Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam edilmektedir" denildi. Kaynak : İHA