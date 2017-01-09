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İmamın eşi çocukluk aşkına kaçtı, o da 'beni aldattı' diye vurdu

Adana'da 35 yaşındaki Ali Balduz, birlikte yaşadığı evli 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Ş.A.'yı tabancayla bacağından vurdu. Tabanca tutukluk yapınca silahı atıp kaçan Balduz, kısa sürede yakalandı.

3. Sayfa / 9 Ocak 2017 Pazartesi 12:57
İmamın eşi çocukluk aşkına kaçtı, o da 'beni aldattı' diye vurdu

Bir imamla evli olan ancak eşini terk edip Ali Balduz'la yaşadığı belirtilen kadın ise tedaviye alındı.

Olay saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen 1 çocuk annesi Ş.A.'nın yanına yaklaşan Ali Balduz, 'Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalı' diyerek kadına bir el ateş etti.

Tabancadan çıkan kurşun kadının sol bacağına isabet ederken, ikinci kez ateş etmek isteyen Balduz, tutukluk yapan tabancayı atıp kaçtı. Polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanan Ali Balduz, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Yaralanan kadın ise Adana Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ali Balduz yaraladığı kadının sevgilisi olduğunu, halen birlikte yaşadıklarını, bu dönemde kendisini aldattığını öğrendiğini 'namusu için vurduğunu' söyledi.



ÇOCUKLUK AŞKIYMIŞ

Eşinin imam olduğunu söyleyen Ş.A. da ifadesinde, "Ali benim çocukluk aşkım. İşsiz olduğu için ailem beni ona vermedi. Ben de kaçtım, birlikte yaşıyorduk. Çok kıskanç, aldatma iddiaları doğru değil" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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