Hablemitoğlu'nun eşinden CHP'ye sert eleştiriler

FETÖ Çatı Davası Ankara'da görülmeye devam ediliyor.



Duruşmaya katılan Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, sanık avukatlarını öğrenince isyan etti.



Sanık avukatlarının bazılarının CHP'li olduğunu söyleyen Şengül Hablemitoğlu “Sanık avukatlarından biri Atilla Kart, hani şu CHP'li olan, bir mide bulantısı hissettim adı geçince. CHP'nin midesi sağlam belli ki... Ayrıca başka genç avukat arkadaşlar da var CHP'den. Avukatlık mesleğini anlarım da hiç mi ilkeniz yok be kardeşim?' ifadesini kullandı.





