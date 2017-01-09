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Güven Hastanesinden Meclis Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Güven Hastanesinden, "Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın vefat ettiği" yönünde sosyal medyada yer alan haberlerin asılsız olduğu bildirildi. Kahraman'ın geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi seyrettiği belirtildi.

Güncel / 9 Ocak 2017 Pazartesi 19:06
Güven Hastanesinden Meclis Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Güven Hastanesinden, 'Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın vefat ettiği' yönünde sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya ve bazı haber sitelerinde 'Kahraman'ın vefat ettiği'ne yönelik haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu asılsız haberlere ilişkin yeniden açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirilen açıklamada, 'TBMM Başkanımız İsmail Kahraman'ın geçirmiş olduğu ameliyatıyla ilgili sağlık durumu iyi seyretmektedir. Alt solunum yolunda başlangıç safhasında enfeksiyon tespit edilmiş olup, yakından izleme amacıyla tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmektedir.' ifadesi kullanıldı.

İsmail KahramanSosyal Medya


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