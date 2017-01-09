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FETÖ firarisine ABD'de görev

Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın ABD'deki North American Üniversitesine rektör atandığı öğrenildi.

Dünya / 9 Ocak 2017 Pazartesi 02:58
FETÖ firarisine ABD'de görev

Türkiye'de hakkında 'FETÖ çatı davası', 'KPSS sorularının sızdırılması' ve 'Futbolda şikede kumpas' gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın Texas'taki North American Üniversitesi'ne rektör atandığı belirtildi.

Texas'ta FETÖ üyeleri tarafından kurulduğu belirtilen üniversitenin internet sayfasında yer alan 19 Aralık tarihli duyuruda, Tekalan'ın üniversitenin üçüncü rektörü olarak atandığı ifade edildi.

Texas'ta 2010 yılında Yüksek Öğretim Kurumu'nun (THECB) onayı ile North American College adıyla faaliyete başlayan okulun 2013 yılında ismini North American Üniversitesi olarak değiştirdiği görülüyor.

Türkiye'deki bir çok FETÖ davası kapsamında hakkında yakalama kararları bulunan Tekalan'ın önce Avrupa'ya ardından da ABD'ye kaçtığı biliniyordu.

Tekalan 2010 yılındaki KPSS sorularının sızdırılması davası, futbolda şike kumpası davası ve FETÖ çatı davası gibi davalarda onlarca yıllık hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Tekalan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 'aranan teröristler' listesinde 300 bin TL'ye kadar ödül belirlenen gri kategoride yer alıyor. Kaynak : AA

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