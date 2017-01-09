Engelsiz Yeni Hayata!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü'dür.



Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar projesi, program kapsamında Türkiye Sağlık Turizmi Derneği tarafından yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 485.000 TL'dir.



Ülkedeki engelli/dezavantajlı istihdamı ve iş olanaklarının yetersizliği ciddi bir problemdir. Dezavantajlı grupların mesleki bilgilerinin olmaması ve eğitim durumlarının düşük olması, toplumun genel algısı onlar için çalışma durumları önündeki en büyük engeldir. Bu şartlarda gelişmek ve ilerlemek isteyen grup bireyleri için fırsat eşitliği yaratmak son derece önemlidir.



Turizm potansiyellerini araştıran, geliştiren, sektörün yurt içi ve yurt dışı tanıtımını sağlayan, yaşlı ve engellilerin turizm kaynaklı sorunlarını giderme noktasında destek sunan, sağlık turizmi kapsamında, ülkemizi ziyaret eden yabancılara danışmanlık hizmetleri veren Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Enginer Birdal: “Engelli bireylerin istihdam edilmesinin önündeki engellerin farkındayız. Buna bağlı olarak; kendilerini ifade edemeyen, çalışma hakkından yoksun kalan, gelişemeyen, dezavantajlı bireylerin, niteliklerini arttırarak, insan kayağı ihtiyacını karşılamak adına geliştirdiğimiz Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar Projesi ile söz konusu kişiler için ciddi bir istihdam kaynağı sağlamayı hedeflemekteyiz.” şeklinde konuştu.



Söz konusu proje kapsamında sunulacak olan eğitimler ile engelli bireylerin topluma kazandırılması, grup çalışmalarına ortak edilmesi, meslek edinmelerine destek olunması, en önemlisi de bağımsız olmalarının sağlanmasının hedeflendiği projede kursiyerler için Çağrı Merkezi Operatörlüğü, Mesleki İngilizce, Kat Hizmetleri olmak üzere 3 ayrı eğitimin verileceği belirtildi. 3 ay süreli olarak devam edecek olan eğitimleri başarılı şekilde bitiren öğrencilerin sertifika almaya hak kazanacağı da bildirildi. Proje kapsamında Sağlık Turizmi Çağrı Merkezi Kurulacağı, eğitim gören kursiyerlerin eğitim sonrasında istihdam rehberliği alarak iş bulma konusunda destek alacakları belirtildi.





Gerçekleştirilecek olan eğitimlerin haftada 5 gün olmak üzere 3 ay süre ile devam edeceği ve eğitim modülüne bağlı olarak 2 ay süreli uygulama eğitimlerinin de gerçekleştirileceği bildirildi.



Proje eğitim programına katılmak isteyen aday kriterleri ise şu şekilde:



1. 18-45 yaş aralığında,

2. En az ilkokul mezunu,



3. Kişisel bakımına özel gösteren,

4. Mesleki İngilizce Eğitimi alacak olan kişilerde temel düzeyde ingilizce bilgisine sahip olan kişilerin başvurması gerekmektedir. /Tespit sınavı sonrası yeterliliğin sağlanması mümkün hale gelecektir.

