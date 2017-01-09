USD (Alış - Satış) : 3,70 - 3,71 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Ege'de kar yağışı uyarısı

İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Yaşam / 9 Ocak 2017 Pazartesi 16:53
Ege'de kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, İzmir, Aydın ve Manisa çevreleri için kar yağışı uyarısında bulundu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde başlayacak kar yağışının 3 ila 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 10 ila 15 santimetre kalınlığa ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yağmura dönmesi bekleniyor.

Açıklamada vatandaşlardan meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Kaynak : AA

Ege BölgesiMeteorolojiKar Yağışı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YAZAR-ÇİZER TAKIMI AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı