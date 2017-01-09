Dolar/TL yeni rekorunu 3,6784'e taşıdı

Geçen haftanın son işlem gününde, ABD'de açıklanan ortalama saatlik ücretlerin aylık yüzde 0,4 ile son 7 yılın en güçlü yükselişini kaydetmesi ile dolar endeksi 101,4'ten 102,3'e çıktı. Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ile dolar/TL de cuma günü en yüksek 3,6483'ü gördü.



Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 3,6784, avro/TL ise 3,8716 ile tarihi zirvesine çıktı. Saat 09.30 itibarıyla dolar/TL 3,6750 seviyesinden alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,70 artışla 3,8695 ve sterlin/TL yatay bir seyirle 4,4830'dan işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,70 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olabileceğini, 3,64-3,60 bandının ise destek olarak izleneceğini kaydetti.



Kaynak : AA