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CHP'li Engin Altay'dan iç savaş tehdidi

CHP’li Engin Altay meclisi iç savaş ve kaos ile tehdit etti.

Siyaset / 9 Ocak 2017 Pazartesi 22:48
CHP'li Engin Altay'dan iç savaş tehdidi

Yeni anayasanın görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bozdağ'ın konuşmasında kullandığı 'Atatürk'ün anayasasına geri dönüyoruz' sözüne tepki gösterdi.

Altay, 'biz 1923 ile 1950 arasındaki dönem için bu ülkede demokrasi vardı dedik mi' ifadesini kullanarak, o dönem devletin parti devleti olduğunu söyledi.

YİNE TEHDİT: ÖNCE KAOS, SONRA İÇ SAVAŞ ÇIKAR

CHP'li Engin Altay sözlerinin devamında ağır bir tehdit de savurarak, yeni anayasanın gelmesi halinde ülkede önce kaosun, sonra da iç savaşın çıkacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da daha önce yaptığı bir açıklamada, kan dökülmeden Türkiye'de sistemin değişmesinin mümkün olmayacağını söylemişti.

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