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CHP anayasa değişikliğini AYM'ye taşıyacak

CHP Grup Başkanvekili, anayasa teklifinin Meclis'ten geçmesi durumunda AYM'ye gideceklerini söyledi.

Siyaset / 9 Ocak 2017 Pazartesi 16:35
CHP anayasa değişikliğini AYM'ye taşıyacak

18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te görüşülmesine saatler kala; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Habertürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

CHP YİNE AYM'YE GİDECEK
CHP'li Altay, açık oylama yapılması durumunda Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceklerini ancak içerik olarak teklifi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'İçerik bakımından gidilir, elbette gidilir. Ancak geçerse gidilir. Bunu da söyleyeyim.' şeklinde konuştu.

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