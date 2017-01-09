USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

Çavuşoğlu'ndan Trump'a: Gülen'i iade et, YPG ile işbirliğini bitir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Güncel / 9 Ocak 2017 Pazartesi 13:21
Çavuşoğlu'ndan Trump'a: Gülen'i iade et, YPG ile işbirliğini bitir
Video için tıklayın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, JW Mariott Otel'de düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninde konuştu.

Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, NATO bünyesindeki ortaklığın da ikili ilişkilere ayrı bir boyut kazandırdığını belirtti.

İkili ilişkilerin ABD’nin yeni yönetimiyle de aynı anlayışla, karşılıklı menfaatler temelinde geliştirilmek istendiğini belirten Çavuşoğlu, "ABD’nin önceki dönemde yapılan bazı hataları sürdürmeyeceğine inanıyoruz. İki öncelikli beklentimiz var. Birincisi FETÖ elebaşının ve diğer yöneticilerinin bir an önce ülkemize iade edilmesidir. İkincisi de PKK’nın uzantısı olan YPG ile işbirliğine son verilmesidir." diye konuştu.

Türkiye’nin bu iki haklı beklentisinin karşılanmasının Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye ve ABD, çok geniş bir coğrafyada olumlu etkiler yaratabilecek kudrete ve imkanlara sahip iki stratejik ortaktır. Bu iş birliğinin özenle korunması gerektiğine inanıyoruz." dedi.
"PKK'nın Kandil benzeri alan tesis etmesine seyirci kalamayız"

Irak’taki gelişmelerin Türkiye’nin güvenliğini, refahını ve barışı doğrudan etkilediğini dile getiren Çavuşoğlu, "Irak’ın kapsayıcı bir siyasi düzende kalıcı huzur, güvenlik ve istikrara kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu ülkenin DEAŞ, PKK ve benzeri terör örgütlerinin yuvası haline gelmesini istemiyoruz. PKK'nın, Irak'ta yıllardır işgal ettiği alanları genişletmesine ve Kandil benzeri bir alan tesis etmesine seyirci kalmayacağımızı bir kez daha buradan vurguluyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak Irak ile iş birliğini her alanda genişletmek istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin yapıcı tutumunu sürdüreceğini söyledi.
Kaynak : AA

Büyükelçiler KonferansıTerör ÖrgütüMevlüt ÇavuşoğluDışişleri BakanıSuudi Arabistan


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YAZAR-ÇİZER TAKIMI AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı