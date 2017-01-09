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Çavuşoğlu'ndan Rafsancani için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski İran Cumhurbaşkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı Rafsancani'nin ailesi ile İran halkına başsağlığı diledi.

Yaşam / 9 Ocak 2017 Pazartesi 00:03
Çavuşoğlu'ndan Rafsancani için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski İran Cumhurbaşkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin vefatının ardından ailesi ve İran halkına başsağlığı diledi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medyadaki Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 'Rafsancani'nin ölümünü üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve İran halkına başsağlığı diliyoruz.' ifadesini kullandı. Kaynak : AA

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