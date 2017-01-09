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Bekir Bozdağ: Bu değişiklik rejim değişikliği olarak gösterilemez

Meclis'te yaşanan Anayasa görüşmelerinde Hükümet adına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ söz aldı.

Siyaset / 9 Ocak 2017 Pazartesi 20:58
Bekir Bozdağ: Bu değişiklik rejim değişikliği olarak gösterilemez
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasında satır başları şöyle:

'Cumhurbaşkanlığı sistemi milletimizin ve ülkemizin bekaasıyla doğrudan ilgilidir. 'Anayasa değişikliği bir şahıs meselesi değil, memleket meselesidir. OHAL döneminde Anayasa değişikliği görüşülemez yaklaşımı doğru değildir.

Bu Gazi Meclis savaşın olduğu dönemde 1924 Anayasası'nı yapmış, yürürlüğe koymuştur. Parlamento Anayasa yapmaya yetkilidiı. Bu değişiklik rejim değişikliği olarak gösterilemez. Bugüne kadar Cumhuriyet'in niteliklerine ilişkin bir tartışma yoktur. Bunu rejim değişikliği olarak nitelendiremezsiniz, bu farklı bir takdim olur.

Cumhurbaşkanı'nın bütün eylemlerine karşı hukuk deneyimi açılmaktadır. Meclis'in deneyimi zorunlu kılınıyor. Bugün yargıda çift başlılık var.

Cumhurbaşkanı'na kararname çıkarma şartlarını çok iyi görmek gerekir. Bugün parlamentonun yasama denetimini etkin bir şekilde yaptığını söyleyebilir miyiz? Parlamento heme yasama hem denetim faaliyetleri bakımından daha güçlendirilmektedir. Yasama denetimi daha etkin ve daha güçlü bir şekilde yapılacaktır. Milli egemenliği tahkim ediyor, güçlendiriyor.

Partili Cumhurbaşkanı ile yeni tanışmıyoruz. Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir. Cumhurbaşkanı'na siyasi sorumluluk getirdik, yanlış mı yaptık?'

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