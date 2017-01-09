USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

Balıkesir Emniyet Müdürü Zeybek'ten Açıklama

'Bazı haber kaynaklarında, Adana'da yapılan FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan birinin yeğenim olduğu yönündeki haberler yer almaktadır. Haberde ismi yer alan kişiyle hiçbir şekilde akrabalık ve yakınlığım bulunmamaktadır'

3. Sayfa / 9 Ocak 2017 Pazartesi 12:12
Balıkesir Emniyet Müdürü Zeybek'ten Açıklama

Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan bir kişinin yeğeni olduğuna ilişkin iddiaları yazılı açıklamayla yalanladı.

Zeybek, şunları kaydetti:

'Bugün bazı haber kaynaklarında Adana'da yapılan ve bazı emniyet mensuplarının gözaltın alındığı FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan birinin yeğenim olduğu yönündeki haberler yer almaktadır. Haberde ismi yer alan kişiyle hiçbir şekilde akrabalık ve yakınlığım bulunmamaktadır. Bu açıklama İçişleri Bakanlığının bilgisi ve talimatıyla yapılmıştır.' Kaynak : AA

Emniyet Müdürü


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YAZAR-ÇİZER TAKIMI AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı