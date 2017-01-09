Balıkesir Emniyet Müdürü Zeybek'ten Açıklama

Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan bir kişinin yeğeni olduğuna ilişkin iddiaları yazılı açıklamayla yalanladı.



Zeybek, şunları kaydetti:



'Bugün bazı haber kaynaklarında Adana'da yapılan ve bazı emniyet mensuplarının gözaltın alındığı FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan birinin yeğenim olduğu yönündeki haberler yer almaktadır. Haberde ismi yer alan kişiyle hiçbir şekilde akrabalık ve yakınlığım bulunmamaktadır. Bu açıklama İçişleri Bakanlığının bilgisi ve talimatıyla yapılmıştır.' Kaynak : AA