Bahçeli'nin TBMM Genel Kurulu'nda HDP sıralarına bakışı

TBMM Genel Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik yapılması öngören kanun teklifi için bir araya geldi. Görüşmelere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.



MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanındaki birkaç milletvekili ile genel kurul salonuna geldi.







Öte yandan Bahçeli'nin MHP grubunun hemen yanı başındaki HDP sıralarına tebessüm dolu bakışı obejektiflere böyle takıldı.







