USD (Alış - Satış) : 3,70 - 3,71 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Bahçeli'nin TBMM Genel Kurulu'nda HDP sıralarına bakışı

TBMM Genel Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi üzerinde görüşmek üzere toplandı.

Siyaset / 9 Ocak 2017 Pazartesi 19:16
Bahçeli'nin TBMM Genel Kurulu'nda HDP sıralarına bakışı

TBMM Genel Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik yapılması öngören kanun teklifi için bir araya geldi. Görüşmelere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanındaki birkaç milletvekili ile genel kurul salonuna geldi.



Öte yandan Bahçeli'nin MHP grubunun hemen yanı başındaki HDP sıralarına tebessüm dolu bakışı obejektiflere böyle takıldı.



CHP anayasa değişikliğini AYM'ye taşıyacak CHP anayasa değişikliğini AYM'ye taşıyacak Meclis önünde 'Anayasa' arbedesi Meclis önünde 'Anayasa' arbedesi

Türkiye Cumhuriyeti AnayasasıGenel KurulMilletvekiliKanun TeklifiDevlet Bahçeli


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YAZAR-ÇİZER TAKIMI AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı