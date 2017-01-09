Zeki Sözen yönetimindeki 09 T 6508 plakalı taksi, Koçarlı-Söke karayolu Sobuca mevkisinde, Feyzullah Madran'ın kullandığı 09 AC 731 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, taksideki Hanım Yeter İçli ve diğer araçtaki Müzeyyen Aydınlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yaralanan Güler, Elvan ve Barış İçli ile araçların sürücüleri, sağlık ekiplerince Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.



Tedavi altına alınan sürücüler Sözen ve Madran, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Bu arada İçli ailesinin pazar alışverişi yaptıktan sonra taksiyle evlerine gittikleri, diğer araçtakilerin ise Müzeyyen Aydınlı'nın Söke Devlet Hastanesindeki diyaliz tedavisinin ardından Koçarlı ilçesindeki ikametgahlarına döndükleri öğrenildi.











Kaynak : AA