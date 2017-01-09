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Antalya'daki otellere kar bereketi

Tüm yurtta etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, havayolu ulaşımının aksamasına neden oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda seferlerin iptal edilmesiyle beraber Antalya Havalimanı’nda da yoğunluk oluştu. Yoğunluğun ardından havaalanında kalan yolcular çevrede bulunan otellere yerleştirildi.

Ekonomi / 9 Ocak 2017 Pazartesi 10:15
Antalya'daki otellere kar bereketi

Tüm yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle havayolu ulaşımında aksamaların meydana gelmesiyle Antalya Havalimanı'nda kalan yolcular, yakında bulunan otellere yerleştirildi. 2 gün içinde 2 bin THY yolcusunu ağırladıklarını ifade eden Rixos Sungate Genel Müdürü Derya Billur, toplam 56 milletten misafir ağırladıklarını dile getirdi. Billur, “2 gün içinde 2 bin yolcuyu ağırladık. Hava muhalefetlerinden dolayı uçuşları iptal olan misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Bunların içinde Nikaragua, Meksika, Sudan, Namibya, Nijerya gibi demografik dağılımda ilk kez misafirlerimiz oldu. Yorgunluklarını almak için her türlü imkanı sunuyoruz. Komik olaylarla da karşılaşıyoruz. Çinli misafirlerimiz büfemizi gördükten sonra bu büfe ücretsiz olamaz biz para ödemek istemiyoruz diyerek gofret yediler. Kendilerini ikna etmekte çok zorlandık” dedi.

THY ve TGS ekipleri otele kurdukları bankolarla yolcuların yeni biletlerini düzenleyerek de varış noktalarına ulaşmaları için yoğun çaba sarf ediyorlar. Kaynak : İHA

Kar YağışıNamibyaNijeryaMeksikaNikaragua


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