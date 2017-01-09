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Akıncı ile Guterres telefonda görüştü

Kıbrıs zirvesi nedeniyle Cenevre’de bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Dünya / 9 Ocak 2017 Pazartesi 00:53
Akıncı ile Guterres telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı'ndan elde edilen bilgiye göre, Guterres, müzakereler için Cenevre'de bulunan Akıncı'yı telefonla aradı. Görüşmede 1 Aralık mutabakatı çerçevesinde 5'li konferans ve Cenevre müzakere süreci ele alındı.

Yaklaşık 20 dakika süren telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreterine, Kıbrıs Türk tarafının 1 Aralık liderler mutabakatı çerçevesinde, 5'li konferansa katılmaya hazır olduğunu ve konferansın başarıyla sonuçlanması için gerekli çabayı ortaya koyacağını ifade etti.

Öte yandan Gutteres'in Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'le de bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Pazartesi günü iki Kıbrıslı lider BM ofisinde bir araya gelecekler. Kaynak : İHA

CumhurbaşkanıMüzakereTelefon Görüşmesi20 DakikaMustafa Akıncı


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