9 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 253 operasyon gerçekleştirildiği vurgulanarak, ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 344 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, bunlardan 36'sının tutuklandığı bildirildi.



DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 129 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise 627 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 406'sının tutuklandığı belirtildi.



Kaynak : İHA