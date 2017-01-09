USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

9 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde 253 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncel / 9 Ocak 2017 Pazartesi 11:32
9 terörist etkisiz hale getirildi
Video için tıklayın

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 253 operasyon gerçekleştirildiği vurgulanarak, ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 344 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, bunlardan 36'sının tutuklandığı bildirildi.

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 129 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise 627 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 406'sının tutuklandığı belirtildi.

Kaynak : İHA

İçişleri BakanlığıTerörle Mücadele


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YAZAR-ÇİZER TAKIMI AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı