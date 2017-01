74. Altın Küre Ödülleri'ne 'La La Land' damgası

74. Altın Küre ödüllerine, 6 dalda ödül kazanan, başrollerini Emma Stone ve Ryan Gosling'in paylaştığı 'La La Land' damgasını vurdu.



Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu.



Bu yıl 74'ncüsü yapılan ve televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olarak ele alındığı Altın Küre ödüllerine bu yıl La La Land filmi damgasını vurdu. Film; en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi müzikal/komedi, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve en iyi film müziği dallarında olmak üzere toplam 6 dalda ödül kazandı.



Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles sınırları içindeki Beverly Hills kentinde gerçekleştirilen ödül töreni öncesinde davetliler, 'kırmızı halı'da ünlü modacıların tasarımlarıyla şıklık yarışına girdiler.



- Yaşam boyu onur ödülü Meryl Streep'ten Trump'a eleştiri



İlk kez ünlü komedyen Jimmy Fallon sunduğu yemekli törende, Oscar ödüllü kadın sinema oyuncusu Meryl Streep'e Altın Küre Cecil B. DeMille adlı yaşam boyu onur ödülü verildi.



Streep gecedeki konuşmasında, isim vermeden Seçilmiş Başkan Donald Trump'ı kampanyasındaki tutumundan dolayı eleştirdi.



Ödüle layık görülen filmler şöyle:



En İyi Film (Drama): Moonlight



En İyi Film (Müzikal/Komedi): La La Land



En İyi Film (Animasyon): Zootopia



En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Casey Affleck, Manchester by the Sea



En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Isabelle Huppert, Elle



En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Ryan Gosling, La La Land



En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Emma Stone, La La Land



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aaron Taylor Johnson, Nocturnal Animals



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, Fences



En İyi Yönetmen: Damien Chazelle, La La Land



En İyi Senaryo: Damien Chazelle, La La Land



En İyi Film Müziği: La La Land



En İyi Yabancı Film: Elle (Fransa)



Televizyon dalında ödüle layık görülenler ise şöyle sıralandı:



En İyi TV dizisi (Drama): The Crown



En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Atlanta



En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: The People vs. OJ Simpson



En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Donald Glover, Atlanta



En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Tracee Ellis Ross, Black-ish



En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Billy Bob Thornton, Goliath



En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Claire Foy, The Crown



En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Tom Hiddleston, Night Manager



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Sarah Paulson, People v. O.J. Simpson



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Hugh Laurie, The Night Manager



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Olivia Colman, The Night Manager



