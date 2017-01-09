USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

74. Altın Küre Ödülleri'ne 'La La Land' damgası

Oscar'ın habercisi olarak anılan Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu La La Land filmi 6 dalda ödül kazandı.

Kültür-Sanat / 9 Ocak 2017 Pazartesi 07:34
74. Altın Küre Ödülleri'ne 'La La Land' damgası

74. Altın Küre ödüllerine, 6 dalda ödül kazanan, başrollerini Emma Stone ve Ryan Gosling'in paylaştığı 'La La Land' damgasını vurdu.

Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl 74'ncüsü yapılan ve televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olarak ele alındığı Altın Küre ödüllerine bu yıl La La Land filmi damgasını vurdu. Film; en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi müzikal/komedi, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve en iyi film müziği dallarında olmak üzere toplam 6 dalda ödül kazandı.

Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles sınırları içindeki Beverly Hills kentinde gerçekleştirilen ödül töreni öncesinde davetliler, 'kırmızı halı'da ünlü modacıların tasarımlarıyla şıklık yarışına girdiler.

- Yaşam boyu onur ödülü Meryl Streep'ten Trump'a eleştiri

İlk kez ünlü komedyen Jimmy Fallon sunduğu yemekli törende, Oscar ödüllü kadın sinema oyuncusu Meryl Streep'e Altın Küre Cecil B. DeMille adlı yaşam boyu onur ödülü verildi.

Streep gecedeki konuşmasında, isim vermeden Seçilmiş Başkan Donald Trump'ı kampanyasındaki tutumundan dolayı eleştirdi.

Ödüle layık görülen filmler şöyle:

En İyi Film (Drama): Moonlight

En İyi Film (Müzikal/Komedi): La La Land

En İyi Film (Animasyon): Zootopia

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Casey Affleck, Manchester by the Sea

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Isabelle Huppert, Elle

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Ryan Gosling, La La Land

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Emma Stone, La La Land

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aaron Taylor Johnson, Nocturnal Animals

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, Fences

En İyi Yönetmen: Damien Chazelle, La La Land

En İyi Senaryo: Damien Chazelle, La La Land

En İyi Film Müziği: La La Land

En İyi Yabancı Film: Elle (Fransa)

Televizyon dalında ödüle layık görülenler ise şöyle sıralandı:

En İyi TV dizisi (Drama): The Crown

En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Atlanta

En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: The People vs. OJ Simpson

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Donald Glover, Atlanta

En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Tracee Ellis Ross, Black-ish

En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Billy Bob Thornton, Goliath

En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Claire Foy, The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Tom Hiddleston, Night Manager

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Sarah Paulson, People v. O.J. Simpson

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Hugh Laurie, The Night Manager

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Olivia Colman, The Night Manager

Kaynak : AA

Ödül TöreniAltın Küre


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YAZAR-ÇİZER TAKIMI AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı