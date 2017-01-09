74. Altın Küre Ödülleri'ne 'La La Land' damgası

Oscar'ın habercisi olarak anılan Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu La La Land filmi 6 dalda ödül kazandı.
74. Altın Küre ödüllerine, 6 dalda ödül kazanan, başrollerini Emma Stone ve Ryan Gosling'in paylaştığı 'La La Land' damgasını vurdu.
Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu.
Bu yıl 74'ncüsü yapılan ve televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olarak ele alındığı Altın Küre ödüllerine bu yıl La La Land filmi damgasını vurdu. Film; en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi müzikal/komedi, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve en iyi film müziği dallarında olmak üzere toplam 6 dalda ödül kazandı.
Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles sınırları içindeki Beverly Hills kentinde gerçekleştirilen ödül töreni öncesinde davetliler, 'kırmızı halı'da ünlü modacıların tasarımlarıyla şıklık yarışına girdiler.
- Yaşam boyu onur ödülü Meryl Streep'ten Trump'a eleştiri
İlk kez ünlü komedyen Jimmy Fallon sunduğu yemekli törende, Oscar ödüllü kadın sinema oyuncusu Meryl Streep'e Altın Küre Cecil B. DeMille adlı yaşam boyu onur ödülü verildi.
Streep gecedeki konuşmasında, isim vermeden Seçilmiş Başkan Donald Trump'ı kampanyasındaki tutumundan dolayı eleştirdi.
Ödüle layık görülen filmler şöyle:
En İyi Film (Drama): Moonlight
En İyi Film (Müzikal/Komedi): La La Land
En İyi Film (Animasyon): Zootopia
En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Casey Affleck, Manchester by the Sea
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Isabelle Huppert, Elle
En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Ryan Gosling, La La Land
En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Emma Stone, La La Land
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aaron Taylor Johnson, Nocturnal Animals
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, Fences
En İyi Yönetmen: Damien Chazelle, La La Land
En İyi Senaryo: Damien Chazelle, La La Land
En İyi Film Müziği: La La Land
En İyi Yabancı Film: Elle (Fransa)
Televizyon dalında ödüle layık görülenler ise şöyle sıralandı:
En İyi TV dizisi (Drama): The Crown
En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Atlanta
En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: The People vs. OJ Simpson
En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Donald Glover, Atlanta
En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Tracee Ellis Ross, Black-ish
En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Billy Bob Thornton, Goliath
En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Claire Foy, The Crown
En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Tom Hiddleston, Night Manager
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Sarah Paulson, People v. O.J. Simpson
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Hugh Laurie, The Night Manager
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Olivia Colman, The Night Manager
Kaynak : AA