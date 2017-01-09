19 ilde okullar tatil

İstanbul'da kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin okulların yarın tatil ilan edildiğini açıkladı.

Vali Şahin Twitter'dan açıkladı



İstanbul Valisi Şahin, resmi Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada, 'Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın (salı)1 gün daha ara verilmiştir' ifadelerini kullandı.



İstanbul Valiliği'nin tatil kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklama ise şöyle:

'Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre; ilimizde devam eden ve artması beklenen kar yağışının bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öngörülmektedir.



Yoğun kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.



Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaktır.'



Manisa

Manisa'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Gördes ilçesinin tamamında, Akhisar, Kırkağaç, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ise taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.



Tunceli

Tunceli'nin Pülümür, Nazımiye ve Ovacık ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle Pülümür, Nazımiye ile Ovacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak Salı eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.



Çorum

Çorum merkez ilçede kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Çorum merkez ilçede 10 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir' denildi.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, 10 Ocak Salı günü taşımalı olarak eğitimine devam eden öğrenciler ve köy okullarında bir gün süreyle okulların tatil edildiği açıklandı.



Kastamonu

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkili kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile merkeze bağlı yerlerde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim öğretime 10 Ocak Salı ara verildi.



Nevşehir

Nevşehir'de merkeze bağlı köylerdeki okulları ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından kentte etkili olan soğuk hava ve yollardaki buzlanma nedeniyle il merkezine bağlı köylerdeki okullar ile taşımalı sistemle eğitim yapılan okullarda 10 Ocak Salı eğitime ara verildiği belirtildi.



Samsun

Samsun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kent genelinde kar yağışının etkili olduğu bu nedenle bazı ilçelerde ilk, orta ve lise dereceli okullarda 10 Ocak salı günü eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.

Bu kapsamda ilçe Hıfzısıhha Kurullarınca Kavak, Vezirköprü, Terme, Havza, Asarcık, Ayvacık, Çarşamba'da köy okulları, Canik ilçesinde taşıma merkezli okullar, İlkadım'da Canik ilçesinden taşımalı gelen lise öğrencileriyle yine İlkadım'da Çatkaya ilkokulunda eğitime bir gün ara verildi.



Kocaeli

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının ve buzlanmanın etkili olmaya devam edeceği öngörüldüğünden, il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (Özel Rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Ordu

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 10 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, 'Olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Korgan, Kumru, Ulubey, Kabataş, Çatalpınar ve Mesudiye ilçelerinin tamamında eğitim öğretime 10 Ocak Salı günü ara verilmiştir.' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarında yarın tatil edildiği belirtildi.



Sinop

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Saraydüzü ilçesinin tamamında, Erfelek, Türkeli, ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda yarın eğitime ara verildi.

Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi sebebiyle söz konusu ilçelerdeki okulların tatil edilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.



Sakarya

Sakarya'da yoğun kar yağışı sonrasında 3 ilçede okullar tatil edildi.

Cuma gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde okulların 10 Ocak Salı günü tatil edildiği açıklandı.



İzmir

Karaburun ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim öğretime ara verildi.



Tekirdağ

Tekirdağ'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2017 (yarın) tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır' denildi.



Kırklareli

Kırklareli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Ocak 2017 Salı günü Kırklareli merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir' denildi.



Tokat

Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Öğrencileri zor durumda bırakmamak için okulların yarın da tatil edildiğini belirten Yazıcı, 'İl Hıfzıssıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı.' dedi.



Edirne

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiğini söyledi.

Bu arada, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilik kararıyla bugün okullar tatil edilmişti.



Balıkesir

Bandırma ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak Salı günü eğitim yapılamayacak.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 'Olumsuz hava şartları nedeniyle Bandırma ilçemizde özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liselerde (yarın) eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



Çanakkale

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde dört gündür etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz kış şartları yüzünden, kent merkezi ile bağlı tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime salı günü ara verildi.

Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.



Yalova

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle il genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.