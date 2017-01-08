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Zonguldak'ta okullar bir gün tatil

Zonguldak’ta dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Vali Ali Kaban, tatil haberini twitter hesabından duyurdu.

Eğitim / 8 Ocak 2017 Pazar 13:53
Zonguldak'ta okullar bir gün tatil

Zonguldak Valiliği tarafından okulların bir gün sureyle tatil edildiği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, 'Kar yağışı devam ediyor. İlimiz merkez, bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli'de yaygın, örgün ve özel eğitim kurumları yarın tatil edilmiştir. Engelli, emzikli ve hamile kamu görevlilerimiz de 9 Ocak 2017 Pazartesi günü idari izinlidir' ifadelerine yer verildi.

Vali Ali Kaban tatil haberini sosyal medya hesabı twitter üzerinden duyurdu. Vali Kaban, 'Sevgili öğrenciler; Zonguldak'a güzel bir kar yağıyor. Beklenen oldu sonunda. Yarın okullar tatil. Keyfini çıkarın' paylaşımını yaptı. Kaynak : İHA

KilimliKar Tatili


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